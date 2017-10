FOREX-Euro recupera ma resta sotto 1,20 dlr, biglietto verde sale su yen

LONDRA, 12 settembre (Reuters) - L'euro recupera terreno sul biglietto verde, reduce da un rally innescato dall'assenza di notizie negative dal fronte critico della Corea del Nord che ha schiacciato la valuta unica fino a 1,1947 dollari, in un contesto meno avverso al rischio. ** La valuta unica si tiene comunque sotto quota 1,20 dollari e intorno alle 9,50 sale a 1,1972 da 1,1951 dollari del finale di seduta di ieri . ** Ieri sei esponenti del consiglio della Banca centrale europea con le loro dichiarazioni sono sembrati preparare il terreno ad un graduale ritiro delle misure di stimolo, cementando l'idea di un annuncio in questo senso in arrivo il mese prossimo. ** Il dollaro intanto avanza sullo yen, che tende a sovraperformare nelle fasi di avversione al rischio. Il biglietto verde sale a 109,55 yen da 109,39 della precedente chiusura . ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1970/74 1,1951 DOLLARO/YEN 109,54/55 109,39 EURO/YEN 130,11/15 130,74 EURO/STERLINA 0,9069/71 0,9077 ORO SPOT 1.326,72/6,83 1.326,92 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia