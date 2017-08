FOREX-Dlr brevemente a minimo 16 settimane su yen dopo deludenti dati Usa

LONDRA, 11 agosto (Reuters) - Perde ulteriormente terreno il dollaro subito dopo la diffusione dei dati macro Usa, arrivando a toccare il minimo di 16 settimane nei confronti dello yen a 108,75. ** Contestualmente, la divisa unica sale a 1,181 nei confronti del biglietto verde, appesantito dalla lettura dei prezzi al consumo di luglio. L'inflazione ha mostrato un incremento inferiore alle attese che potrebbe mettere a rischio un ulteriore rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve entro l'anno. ** Secondo i dati diffusi dal dipartimento del Lavoro, i prezzi al consumo hanno messo a segno il mese scorso un incremento di 0,1% a perimetro mensile dopo la variazione nulla di giugno, e dell'1,7% a perimetro annuo rispetto all'1,6% del mese precedente. Le attese Reuters convergevano su un +0,2% su mese e su un +1,8% su anno. ** Il dollaro appariva debole anche negli scambi del mattino quando galleggiava in area minimi di otto settimane nei confronti dello yen appesantito dal riacuirsi delle tensioni tra Stati uniti e Corea del Nord. ** Gli analisti di Morgan Stanley oggi hanno alzato le stime sull'euro in una nota riservata ai clienti, prevedendo un apprezzamento della divisa unica a 1,25 sul dollaro nel primo trimestre del prossimo anno oltre al raggiungimento della parità con la sterlina per la prima volta. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1820/23 1,1770 DOLLARO/YEN 109,05/07 109,20 EURO/YEN 128,92/97 128,54 EURO/STERLINA 0,9114/18 0,9071 ORO 1.285,40/95 1.286,00 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia