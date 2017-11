FOREX-Dollaro conferma recupero sui cross dopo occupati, guarda a inflazione

LONDRA, 7 agosto (Reuters) - In apertura di settimana il biglietto verde riesce a consolidare la leggera ripresa sui cross innescata dal risultato migliore delle attese degli occupati Usa di luglio. ** Mercato e analisti cercheranno conferma della ripresa del ciclo statunitense nei numeri sull'inflazione di luglio, in agenda venerdì prossimo. ** L'indice del dollaro sulle principali controparti ponderate per il commercio si risolleva così dai minimi degli ultimi 15 mesi, l'euro si riporta a 1,18 dopo il tuffo di 0,8% nella seduta di venerdì e il dollaro/yen ritrova saldamente la soglia di 100, spingendosi fino in area 110,80. ** Non giova alla valuta unica europea l'inattesa contrazione del comparto industriale tedesco di giugno, per quanto il secondo trimestre si sia concluso in chiave nettamente positiva e gli analisti tendano a giudicare quella di giugno una battuta d'arresto di natura temporanea. ** "Il dato sugli occupati è riuscito a interrompere la tendenza ribassista del dollaro. Sembra plausibile ipotizzare che, con la riunione di settembre, Federal Reserve annunci una riduzione al bilancio" commenta Koji Fukaya, presidente di Fpg Securies a Tokyo, in riferimento al portafoglio dell'istituto centrale Usa attualmente pari a 4.200 miliardi di dollari. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1809/13 1,1768 DOLLARO/YEN 110,74/78 110,67 EURO/YEN 130,80/84 130,30 EURO/STERLINA 0,9044/47 0,9025 ORO SPOT 1.257,58/7,58 1.257,85 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia