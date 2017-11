FOREX-Dollaro debole in attesa dati lavoro, sterlina accusa colpo BoE

NEW YORK, 4 agosto (Reuters) - Il dollaro si muove in area minimo da due anni e mezzo contro euro e sette settimane contro yen, in attesa del report sul mercato del lavoro, mentre il messaggio 'dovish' della BoE infiacchisce la sterlina. ** A pesare sul dollaro sono soprattutto i deludenti dati macro, con l'Ism che ha segnato un rallentamento a luglio, portandosi al minimo da agosto 2016 . ** In agenda l'atteso dato sugli occupati del comparto non agricolo Usa relativamente al mese di luglio. Le stime vedono la creazione di 183.000 posti di lavoro a fronte dei 222.000 di giugno. Il dato Adp relativo al settore privato pubblicato mercoledì, considerato un prodromo del 'non-farm payroll', ha evidenziato una crescita inferiore alle attese del mercato: un incremento dei posti di lavoro di 178.000 unità contro stime per 185.000 unità . ** "Diventa sempre più chiaro che il dollaro sta soffrendo per il debole governo del presidente Trump, la situazione alla Casa Bianca è semplicemente troppo caotica" scrive Commerzbank in una nota ai clienti. "Questo significa che qualsiasi speranza che era sorta dopo le elezioni e aveva dato luogo a un brusco rialzo delle attese d'inflazione è stata cancellata da allora". ** Dopo l'elezione di Donald Trump alla presidenza Usa, il dollaro era salito al massimo dei 14 anni. ** L'euro è salito fino a 0,9048 sterline, attorno ai massimi dei nove mesi sulla scia della riunione della BoE, il cui messaggio è stato interpretato come leggermente più 'dovish' del previsto. In linea con le attese, Banca d'Inghilterra ha confermato il costo del denaro e dell'importo del programma di acquisto asset, ma ha rivisto al ribasso le stime di crescita dell'economia britannica . ORE 11,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1882/83 1,1868 DOLLARO/YEN 110,07/11 110,02 EURO/YEN 130,80/85 130,60 EURO/STERLINA 0,9037/41 0,9032 ORO SPOT 1.269,02/52 1.268,15 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia