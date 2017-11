FOREX-Euro ritraccia lievemente da massimi su dollaro, stabile da stima flash Pmi servizi

LONDRA, 3 agosto (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese la valuta unica si discosta leggermente dai massimi degli ultimi due anni e mezzo nei confronti del dollaro. ** Recupera lievemente terreno anche l'indice del biglietto verde rispetto alle principali controparti ponderate per il commercio. ** La lettura finale dell'indice Pmi sul comparto dei servizi a livello di zona euro ha confermato la rilevazione flash di 55,4 punti, mentre l'indicatore composito che incorpora anche la manifattura si è portato da 55,8 a 55,7. ** Molto ben intonata intanto la sterlina, in prossimità del record da undici mesi nei confronti del dollaro in attesa di Banca d'Inghilterra, che alle 13 comunica la propria decisione sui tassi pubblicando i verbali della riunione insieme al rapporto sull'inflazione. ** Gli investitori tendono ad aggiustare le posizioni alla vigilia dei numeri chiave di domani sugli occupati mensili Usa di luglio, statistica che verrà letta e interpretata principalmente in chiave Fed. ** "Per mitigare il crescente orientamento ribassista sul dollaro servirebbe un dato davvero buono sul mercato del lavoro. Se così non fosse la valuta Usa continuerebbe invece a deprezzarsi" commenta Viraj Patel, strategist per il mercato dei cambi per Ing a Londra. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1838/40 1,1854 DOLLARO/YEN 110,68/69 110,72 EURO/YEN 131,00/02 131,26 EURO/STERLINA 0,8946/50 0,8962 ORO SPOT 1.261,10/42 1.266,20 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia