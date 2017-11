FOREX-Dlr in lieve risalita da minimi di ieri in attesa meeting Fed

LONDRA, 26 luglio (Reuters) - Il dollaro risale leggermente dai minimi di ieri, in un mercato che aggiusta le posizioni in attesa della conclusione questa sera della riunione di politica monetaria della Fed. ** Sostegno al biglietto verde dopo il recente deprezzamento è arrivato dalla parziale vittoria del presidente Usa Trump sulla riforma sanitaria: il Senato ha votato per aprire il dibattito sul tema, anche se con un margine ristrettissimo che conferma i dubbi sulla capacità dell'amministrazione Usa di portare a termine questa e altre riforme annunciate. ** A metà mattinata l'euro/dollaro tratta poco sopra il minimo intraday di 1,1621, dopo essere salito ieri fino a 1,1711, massimo da agosto 2015. ** Il contesto resta comunque di debolezza per il dollaro, ieri ai minimi da 13 mesi sul paniere delle principali divise internazionali . La probabilità di un nuovo rialzo dei tassi Usa entro fine anno -- sia secondo l'ultimo sondaggio Reuters sia in base alle proiezioni dei futures sui Fed Fund -- viene ora valutata sotto il 50% . ** "Se non ci saranno cambiamenti nei toni del comunicato, ci possiamo aspettare un moderato rally del dollaro e ritenere che la Fed avrà un'occasione migliore per comunicare le sue aspettative sulla politica monetaria il mese prossimo a Jackson Hole" osserva lo strategist di Commerzbank Ulrich Leuchtmann. ** Il dollaro/yen tocca un minimo intraday a 111,79; nella prima parte della seduta il cambio era risalito sopra 112, confermandosi comunque circa due figure sotto i livelli di metà luglio. ORE 9,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1627/30 1,1651 DOLLARO/YEN 111,81/83 111,88 EURO/YEN 130,00/07 130,29 EURO/STERLINA 0,8930/33 0,8938 ORO SPOT 1.245,29/5,46 1.248,55 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia