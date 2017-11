FOREX-Euro/dollaro tocca nuovo massimo 2 anni su ampia debolezza valuta Usa

LONDRA, 21 luglio (Reuters) - Nuova fiammata dell'euro, che ha toccato un nuovo massimo da due anni sul biglietto verde, all'indomani del verdetto della Banca centrale europea che, pur senza fughe in avanti, ha aperto ad una rivalutazione in senso meno accomodante della propria politica monetaria in autunno. ** Per contro, il biglietto verde è sulla difensiva, appesantito dalla recente cautela mostrata dalla numero uno di Federal Reserve Janet Yellen, che ha raffreddato le aspettative di un nuovo ritocco verso l'alto da parte di Federal Reserve. ** Le ultime indicazioni macro giunte dagli Usa non sono particolarmente brillanti, specialmente dal lato dell'inflazione, mentre lo stop della riforma sanitaria al Congresso ha messo in evidenza le difficoltà dall'amministrazione Trump a portare avanti la propria agenda. ** Le attenzioni degli operatori sono destinate a spostarsi sulla riunione del comitato di politica monetaria di Federal Reserve, di cui si conoscerà l'esito mercoledì 26 luglio. ** Intorno alle 9,30 l'euro sale di 0,2% a 1,1650 dollari dopo aver toccato un massimo da agosto 2015 a quota 1,1677 dollari . La valuta unica è in rialzo anche su yen a 130,25 da 130,12 della chiusura . ** Il biglietto verde è in frazionale calo nei confronti della controparte giapponese e viaggia a 111,80 yen da 111,89 della chiusura precedente, dopo aver toccato nella notte il minimo da fine giugno a 111,48 yen. L'indice del dollaro, che ne traccia l'andamento nei confronti delle principali controparti valutarie, è sceso al minimo da giugno 2016 a quota 94,049 ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1642/45 1,1629 DOLLARO/YEN 111,80/89 111,89 EURO/YEN 130,16/18 130,12 EURO/STERLINA 0,8962/67 0,8964 ORO SPOT 1.247,20/7,26 1.244,24 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia