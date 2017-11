FOREX-Dollaro barcolla ma sopra minimi 4 mesi, attesa dato lavoro venerdì

LONDRA, 3 aprile (Reuters) - Il dollaro avvia la settimana tentennando, ma in ripresa dopo che dati Usa non brillanti e commenti da parte di membri della Fed hanno offerto agli investitori la scorsa settimana pochi spunti per correre all'acquisto di valuta Usa. ** Il biglietto verde si mantiene comunque al di sopra dei minimi da 4 mesi toccati la scorsa settimana a 98,858. Attorno alle 9,40 l'indice del dollaro sale dello 0,13% a 100,480. ** "Il dollaro ha ricevuto un certo supporto la scorsa settimana dagli acquisti di fine mese ed è risalito dai minimi, ma in generale la sua pesantezza resta invariata" dice Mitsuo Imaizumi di Daiwa Securities. "Questa settimana, gli investitori aspettano il rapporto sugli occupati non agricoli di venerdì, e una lettura peggiore delle attese spingerebbe il dollaro in ulteriore ribasso più di quanto una lettura migliore delle attese lo spingerebbe al rialzo". ** Secondo gli economisti sentiti da Reuters, l'economia Usa ha creato in marzo 180.000 nuovi posti di lavoro, dopo il rialzo di 235.000 nuovi occupati visti in febbraio. ** La scorsa settimana il presidente della Fed di New York William Dudley ha detto che l'istituto centrale potrebbe iniziare a ridurre il suo portafoglio obbligazionario già da quest'anno, ma anche che non c'è troppa fretta di correre a rialzare i tassi, dato che l'economia non si sta surriscaldando . ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0667/70 1,0651 DOLLARO/YEN 111,42/44 111,41 EURO/YEN 118,85/89 118,62 EURO/STERLINA 0,8511/16 0,8487 ORO SPOT 1.245,30/6,80 1.242,90 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia