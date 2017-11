FOREX-Euro/dlr risale a 1,08, dubbi su accelerazione ciclo rialzi Fed

LONDRA, 21 marzo (Reuters) - È in flessione il dollaro, appesantito dai dubbi che la Fed possa accelerare il proprio ciclo di rialzo dei tassi rispetto all'attuale consensus, che prezza tre interventi complessivi durante il 2017, incluso quello deciso la settimana scorsa. ** A metà mattinata l'euro/dollaro sale di oltre mezzo punto percentuale, riportandosi sopra 1,08 (con un massimo intraday a 1,0804), livello che non si vedeva dallo scorso 6 febbraio. ** Parallelamente il 'dollar index' -- che mette in relazione il biglietto verde a un paniere delle principali divise internazionali -- è sceso sotto quota 100 per la prima volta da inizio febbraio. ** Ad alimentare la cautela sono giunte ieri le dichiarazioni del presidente della Fed di Chicago Evans, secondo cui probabilmente la banca centrale aspetterà almeno fino al meeting di giugno prima di decidere nuove mosse. L'esponente del Fomc ha evitato prese di posizione definite, spiegando che tre rialzi sono del tutto possibili ma "potrebbero essere tre o due, ma anche quattro se le cose migliorassero molto". "La debolezza del dollaro è il tema principale", spiega la strategist di Royal Bank of Canada Sue Trinh. ** D'altra parte sul fronte euro gli ultimi dieci giorni, successivi al meeting Bce, hanno visto un consolidamento delle attese per una progressiva modifica della linea monetaria di Francoforte verso posizioni meno accomodanti. ** Ieri il primo dibattito tv tra i candidati alla presidenza francese ha visto imporsi il centrista Macron. Questi sembra in grado di poter consolidare le proprie possibilità di vittoria al ballottaggio contro la rivale di estrema destra Marine Le Pen, alleggerendo le tensioni che la valuta unica paga dal lato dell'incertezza politica. ** Resta nel complesso poco variato il dollaro/yen, che nella seduta ha finora limitato le oscillazioni tra 112,28 e 112,86. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0797/99 1,0737 DOLLARO/YEN 112,67/72 112,55 EURO/YEN 121,69/73 120,86 EURO/STERLINA 0,8696/99 0,8688 ORO SPOT 1.231,98/2,13 1.233,15 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia