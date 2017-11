FOREX-Dlr/yen resta sui max da 7 settimane dopo dati lavoro Usa, euro sale su Draghi

NEW YORK, 10 marzo (Reuters) - Il dollaro si tiene sui massimi da sette settimane sullo yen dopo la pubblicazione della statistica mensile sugli occupati negli Stati Uniti, che a febbraio hanno registrato una crescita superiore alle attese. ** Intorno alle 14,40 il biglietto verde sale di 0,4% sullo yen a quota 115,34, dopo aver toccato il picco da quasi due mesi a 115,50 a ridosso della pubblicazione del dato, che di fatto lascia inalterata la concreta possibilità di una stretta rialzista da parte di Federal Reserve la prossima settimana. ** La retorica meno accomodante utilizzata dal presidente della Banca centrale europea Mario Draghi dopo il meeting di politica monetaria di ieri, d'altra parte, sostiene l'euro anche nei confronti del biglietto verde. ** Il numero uno Bce ha confermato l'attuale orientamento ultraccomodante della politica monetaria ma ha eliminato il riferimento alla necessità di utilizzare tutte le misure a disposizione per sostenere l'economia, alla luce del miglioramento delle prospettive di inflazione e crescita. ** Il mercato monetario prezza ora pienamente un rialzo del costo del denaro entro marzo dell'anno prossimo. ** L'euro sale di 0,5% sul biglietto verde a 1,0626 dollari e di 0,7% sulla divisa giapponese a 122,60 yen. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0634/38 1,0575 DOLLARO/YEN 115,24/26 114,91 EURO/YEN 122,55/65 121,53 EURO/STERLINA 0,8739/44 0,8691 ORO SPOT 1.200,22/0,67 1.200,76 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia