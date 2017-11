FOREX-Euro sale su dlr su Draghi meno accomodante, attesa stretta Fed contiene rialzo

LONDRA, 10 marzo (Reuters) - La retorica meno accomodante utilizzata dal presidente della Banca centrale europea Mario Draghi dopo il meeting di politica monetaria spinge l'euro al rialzo sul dollaro, sebbene quest'ultimo resti supportato dalla prospettiva di una stretta sul costo del denaro da parte di Federal Reserve già la settimana prossima. ** Il numero uno Bce ieri ha confermato l'attuale orientamento ultraccomodante della politica monetaria ma ha eliminato il riferimento alle necessità di utilizzare tutte le misure a disposizione per sostenere l'economia, alla luce del miglioramento delle prospettive di inflazione e crescita. ** Il mercato monetario ora prezza pienamente un rialzo del costo del denaro entro marzo dell'anno prossimo. ** Intorno alle 10, l'euro sale di 0,4% sul biglietto verde a 1,0612 dollari e di 0,7% sulla divisa giapponese a 122,45 yen. ** A limitare il rialzo dell'euro/dollaro la prospettiva di un ritocco verso l'alto del costo del denaro Usa già la settimana prossima. ** L'attenzione si concentra sulla statistica mensile del mercato del lavoro Usa a febbraio, in arrivo nel pomeriggio, che potrebbe cementare la convinzione dell'avvio di un percorso graduale ma costante di rialzo dei tassi nel corso di quest'anno da parte dell'istituto centrale Usa. ** Da segnalare la debolezza della sterlina, colpita dalle indiscrezioni raccolte dal Financial Times, secondo cui Londra, che questo mese avvierà la procedura per lasciare l'Unione europea, considera ormai inevitabile un nuovo referendum sull'indipendenza scozzese l'anno prossimo . La valuta britannica cede lo 0,3% sull'euro , che sale a 0,8718 sterline. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0612/14 1,0575 DOLLARO/YEN 115,39/41 114,91 EURO/YEN 122,43/49 121,53 EURO/STERLINA 0,8722/25 0,8691 ORO SPOT 1.197,03/7,65 1.200,76 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia