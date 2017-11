FOREX-Dollaro/yen storna dopo rally ispirato da Fed, euro cede su politica Francia, Bce

LONDRA, 6 marzo (Reuters) - Il dollaro riprende fiato dopo il rally innescato venerdì dalle dichiarazioni della numero uno di Federal Reserve Janet Yellen e di altri esponenti dell'istituto centrale Usa, che venerdì all'unisono si sono espressi per la fattibilità di un nuovo ritocco del costo del denaro già al meeting della prossima settimana. ** Poco dopo le 10,30 il biglietto verde scivola di 0,3% sullo yen a 113,64 yen da 113,99 della chiusura di venerdì, quando era salito fino a 114,75 yen . Nei confronti del paniere delle valute principali il dollaro cede lo 0,2% circa. ** A ridare fiato allo yen, gli acquisti rifugio innescati dal lancio di quattro missili da parte della Nord Corea, finiti nel mare vicino al Giappone. ** L'euro scivola di 0,2% sul biglietto verde a 1,0595 dollari, dopo aver toccato quota 1,0640 -- picco da due settimane -- prima della pubblicazione del Sentix, barometro della fiducia dei consumatori della zona euro, che a febbraio è balzato al massimo da quasi 10 anni . ** A far ripiegare l'euro -- che resta schiacciato dalla convizione che la Banca centrale europea, a differenza di Federal Reserve, manterrà un orientamento ultra-accomodante astenendosi da cambiamenti per tutto quest'anno -- l'annuncio di Alain Juppè, che ha escluso di prendere il posto di Francois Fillon. ** Fillon vincitore delle primarie dei conservatori, resta dunque candidato nonostante lo scandalo sugli incarichi fittizi alla moglie che ha ridotto le chances di arrivare al secondo turno. Il timore degli investitori è che le difficoltà degli schieramenti tradizionali possa favorire la candidata di estrema destra Marine Le Pen, dichiaratamente favorevole all'uscita di Parigi dall'euro. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0595/97 1,0620 DOLLARO/YEN 113,64/67 113,99 EURO/YEN 120,60/64 120,16 EURO/STERLINA 0,8651/55 0,8640 ORO SPOT 1.233,80/4,48 1.234,38 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia