FOREX-Dlr si rafforza su attese Fed, resta incertezza su numero rialzi

NEW YORK, 2 marzo (Reuters) - Il dollaro consolida il rialzo nel corso della seduta, pur senza strappare, a fronte di una Fed che sembra sempre più propendere verso un imminente rialzo del costo del denaro. ** Alla lunga lista di esponenti della banca centrale, che negli ultimi tempi hanno suggerito la possibilità di un intervento restrittivo già questo mese, si è aggiunto Lael Brainard. Secondo Brainard -- annoverato tra le colombe -- sarà appropriato alzare "presto" i tassi, visto il miglioramento dell'economia globale e la solida ripresa interna. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro, in deprezzamento per la terza seduta consecutiva, raggiunge un nuovo massimo intraday a 1,0509; il dollaro/yen sale a sua volta fino a 114,43, ai massimi da due settimane. ** I dati delle 14,30 sui sussidi di disoccupazione negli Usa evidenziano un numero di richieste pari a 223.000, inferiori alle attese (243.000) e al dato della settimana precedente (rivisto leggermente al ribasso a 242.000). ** Nei confronti del paniere delle principali divise internazionali, il biglietto verde viaggia sui massimi da circa sette settimane . ** "Se il prossimo rialzo Fed sarà in marzo, aprile o giugno è meno importante di sapere se quest'anno i rialzi saranno due o tre", spiega lo strategist di Societe Generale, Kit Juckes. "Al momento il mercato non è convinto che il ciclo di rialzo dei Fed Fund andrà molto sopra il 2%. Se andasse sopra, questo darebbe più sostegno al dollaro di ogni valutazione su quanto velocemente si arriverà al 2%". ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0515/17 1,0546 DOLLARO/YEN 114,31/34 113,71 EURO/YEN 120,19/24 119,91 EURO/STERLINA 0,8559/61 0,8574 ORO SPOT 1.239,77/9,93 1.248,86 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia