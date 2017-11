FOREX-Dollaro debole in attesa discorso Trump, forti yen e franco

NEW YORK, 28 febbraio (Reuters) - Le valute rifugio come lo yen e il franco svizzero sono salite in seduta, mentre gli investitori aspettano l'intervento del presidente Usa Donald Trump al Congresso. ** La crescita del Pil Usa del quarto trimestre è stata confermata al tasso dell'1,9% annualizzato, deludendo le attese degli economisti, raccolte in un sondaggio Reuters, che indicavano una revisione al rialzo al 2,1% . ** "C'è un'intera lista di cose sul tavolo e al momento abbiamo un mercato che vuole maggiore chiarezza su questi argomenti" dice Simon Derrick di Bank of New York Mellon. "Se devo dire la mia, credo che, nonostante i segnali, il dollaro si indebolisce perché la Fed alzerà probabilmente dopo marzo". ** Se da una parte il discorso del presidente al Congresso dovrebbe fornire qualche dettaglio in più sui piani di riduzione delle imposte a famiglie e imprese, dall'altra è presente il timore che i piani di Trump si rivelino troppo vaghi o lunghi da attuare. ** Attorno alle 15,15 l'indice del dollaro vale 101,060 con un calo di quasi lo 0,1% e l'euro vale 1,0650/58 franchi svizzeri da una chiusura Usa a 1,0681. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0597/600 1,0585 DOLLARO/YEN 112,07/10 112,67 EURO/YEN 118,77/81 119,30 EURO/STERLINA 0,8522/26 0,8507 ORO SPOT 1.255,13/6,33 1.252,68 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia