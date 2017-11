FOREX-Dlr/yen risale da minimo, euro tonico ma livello supporto in vista

LONDRA, 9 febbraio (Reuters) - Il dollaro rimonta dai minimi delle dieci settimane toccati contro lo yen a 111,590 yen per dollaro, mentre l'euro si muove a cavallo di 1,07 dollari, non lontano dai livelli di chiusura. ** Quanto all'euro, i graficisti avvertono che, finché i livelli di chiusura giornaliera si manterranno al di sopra di 1,0620 dollari, c'è spazio per una continuazione del trend di rialzo fino al livello di resistenza visto a 1,0875 dollari, picco di dicembre. Diversamente, una chiusura sotto 1,0620 dollari potrebbe riportare la moneta unica ai minimi di molti anni registrati a gennaio a 1,0341 dollari. ** A limitare il rialzo della valuta Usa contro yen concorrono tuttavia i cali dei rendimenti dei titoli di Stato, stimolati anche dai timori relativi all'evoluzione della politica in Europa, particolarmente in Francia. ** Attorno alle 10, l'indice del dollaro contro un paniere di valute sale dello 0,1% a 100,180. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0696/99 1,0697 DOLLARO/YEN 112,29/31 111,93 EURO/YEN 120,11/14 119,73 EURO/STERLINA 0,8511/16 0,8529 ORO SPOT 1.241,33/2,83 1.241,61 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia