FOREX-Euro cede terreno, pesano timori su evoluzione politica Europa

LONDRA, 8 febbraio (Reuters) - Negli scambi europei di metà mattina, l'euro cede terreno sul dollaro sui timori per il futuro politico dell'Europa. ** Sale invece lo yen, tradizionale divisa rifugio, in un contesto che vede il biglietto verde zavorrato dalle politiche di Donald Trump su immigrazione e protezionismo e dalla propensione del presidente Usa per un dollaro debole. ** Nei giorni scorsi il dollaro ha perso terreno dopo che gli ultimi dati macro Usa hanno raffreddato le aspettative per un rialzo dei tassi di interesse a marzo. ** Passando all'Europa, Francia e Grecia sono sotto la lente degli investitori. ** "Le turbolenze della politica francese hanno avuto un impatto negativo sull'euro, dando un po' di respiro al dollaro", spiega Gavin Friend, strategist di National Australia Bank a Londra. ** "I mercati sanno che, se Trump inizia a parlare di riforma fiscale e spese per infrastrutture, il dollaro è destinato a salire", aggiunge. ** L'euro cede terreno sullo yen scambiando a 119,48, minimo dal 5 dicembre. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0643/47 1,0680 DOLLARO/YEN 112,23/24 112,37 EURO/YEN 119,50/52 120,02 EURO/STERLINA 0,8516/18 0,8535 ORO SPOT 1.235,21/40 1.233,64 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia