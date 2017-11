FOREX-Dollaro in cerca di direzione, cede su yen, recupera su euro

LONDRA, 6 febbraio (Reuters) - Dollaro in cerca di direzione nei primi scambi sulle piazza londinese, dopo una seduta asiatica vissuta sulla difensiva per l'allontanento -- agli occhi degli investitori della possibilità di un rialzo dei tassi Fed già il mese prossimo -- vista la debole dinamica salariale registrata a gennaio negli Usa. ** Intorno alle 10, il dollaro arretra a 112,52 da 112,70 yen della precedente chiusura, mentre sale dello 0,3% sull'euro, che scivola a 1,0747 da 1,0781 dollari. L'indice del dollaro, che traccia l'andamento nei confronti del pnaiere di valute principali, sale a 99,947 da 99,868 della chiusura, dopo un minimo di giornata a 99,632. ** Lo yen, che tende a sovraperformare nelle fasi di avversione al rischio, sale sull'euro, che scivola a 120,91 da 121,49. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0742/44 1,0781 DOLLARO/YEN 112,55/56 112,70 EURO/YEN 120,93/97 121,49 EURO/STERLINA 0,8622/23 0,8632 ORO SPOT 1.223,20/4,85 1.219,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia