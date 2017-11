FOREX-Dollaro a minimo 7 settimane su timori Trump, sterlina balza

NEW YORK, 25 gennaio (Reuters) - Il dollaro ha toccato il minimo di sette settimane nei confronti di un paniere di valute sui timori che il presidente Usa Donald Trump si stia concentrando troppo su politiche protezionistiche e non abbastanza su quelle a favore della crescita. ** Tra le principali divise quella che mette a segno i maggiori guadagni è la sterlina che balza oltre 1,26 sul dollaro per la prima volta in sei settimane sulle speranze per un accordo commerciale tra Gran Bretagna e Usa che, secondo la premier britannica Theresa May, metterà "gli interessi e i valori britannici al primo posto", in parole che sembrano ricalcare lo slogan di Trump "America first". ** Per il dollaro le affermazioni di Trump hanno avuto un effetto negativo con gli investitori innervositi dalla mancanza di dettagli sul suo stimolo fiscale e preoccupati che le sue derive protezionistiche possano danneggiare l'economia Usa. ** In giornata, Trump dovrebbe iniziare a firmare provvedimenti esecutivi per mettere in sicurezza i confini americani, oltre a un bando temporaneo rivolto alla maggior parte dei rifugiati. ** Trump inoltre ha detto che chiederà un'inchiesta sulla presunta frode alle elezioni di novembre. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0742/45 1,0730 DOLLARO/YEN 113,48/50 113,78 EURO/YEN 121,91/95 122,07 EURO/STERLINA 0,8538/41 0,8569 ORO SPOT 1.203,25/43 1.208,74 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia