FOREX-Dollaro accentua calo dopo crescita sotto attese occupati settore privato

NEW YORK, 5 gennaio (Reuters) - Il dollaro ha ampliato le perdite sulle principali controparti valutarie colpito dalla crescita inferiore alle attese degli occupati nel settore privato evidenziata dalla statistica Adp relativa al mese di dicembre. ** Intorno alle 14,30 l'indice del biglietto verde sulle principali controparti valutarie cedo lo 0,5% a 102,62 mentre a ridosso della diffusione del dato viaggiava in area 102,380 da 102,700 del finale di seduta di ieri. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0528/30 1,0486 DOLLARO/YEN 116,14/16 117,24 EURO/YEN 122,26/32 122,92 EURO/STERLINA 0,8559/59 0,8508 ORO SPOT 1.174,78/5,69 1.163,40