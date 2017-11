FOREX-Riparte la corsa del dollaro, minimo storico per lira turca

NEW YORK, 3 gennaio (Reuters) - Prosegue l'apprezzamento del dollaro nei confronti delle principali controparti in un contesto di volumi sottili che ha visto la piazza nipponica chiusa. ** La lira turca ha toccato in seduta un nuovo minimo storico sulla scia dei timori per la sicurezza nel Paese dopo l'attentato, rivendicato dall'Isis, che ha provocato quasi 40 morti la notte del 31 dicembre a Istanbul. A pesare anche la lettura dell'inflazione più alta del previsto. ** Negli scambi europei della mattinata, il biglietto verde ha toccato il massimo di due settimane nei confronti dello yen e sale di oltre l'1% nei confronti dell'indice di un paniere di divise, non lontano dal massimo di 14 anni di 103,65 toccato il 20 dicembre. Nei confronti dell'euro si apprezza dello 0,7% a 1,0386. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0386/88 1,0457 DOLLARO/YEN 118,22/28 117,51 EURO/YEN 122,78/84 122,87 EURO/STERLINA 0,8467/73 0,8513 ORO SPOT 1.147,80/8,13 1.151,65 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia