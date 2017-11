FOREX-Dollaro risale da minimo due settimane in seduta dai volumi sottili

NEW YORK, 2 gennaio (Reuters) - Il dollaro recupera dal minimo di due settimane nei confronti di un paniere di valute in un contesto di volumi sottili favorito anche dalla chiusura di molte piazze per le festività del nuovo anno. ** Negli ultimi tre giorni della scorsa settimana, l'indice del dollaro ha ceduto oltre l'1%, anche sulla scia del rapido balzo dell'euro visto venerdì, in un contesto di volumi sottili. ** Nelle contrattazioni del primo pomeriggio, l'euro scambia a 1,0465 dollari in calo dello 0,5% nonostante le confortanti letture dei Pmi manifattura di diversi Paesi della zona euro mentre l'indice sul dollaro sale a 102,79, non lontano dal massimo di 14 anni a 103,65 toccato il 30 dicembre. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0466/69 1,0513 DOLLARO/YEN 117,36/39 116,87 EURO/YEN 122,87/89 123,14 EURO/STERLINA 0,8516/20 0,8518 ORO SPOT 1.151,65/2,65 1.151,46 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia