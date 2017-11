FOREX-Dlr si stabilizza dopo calo settimana scorsa ma resta cautela

LONDRA, 9 gennaio (Reuters) - Il dollaro si stabilizza dopo le vendite subite la settimana scorsa, grazie ai segnali di pressioni salariali emersi dai dati occupazionali Usa di venerdì. ** Quanto emerso dai 'payroll' Usa ha spinto il mercato a ragionare sulla possibilità di un nuovo rialzo dai tassi da parte della Fed già nel primo trimestre di quest'anno, con i rendimenti sui Treasury Usa risaliti ai massimi da diverse settimane (cinque per quello sulla scadenza decennale ). ** Tuttavia il biglietto verde non sembra aver ritrovato alcun trend rialzista, con gli operatori che mantengono ancora un atteggiamento cauto temendo nuovi scivoloni della valuta. ** "È interessante notare che, nonostante ci sia stata un po' di volatilità nel frattempo, azionario Usa, dollaro e rendimenti decennali (Usa) sono tutti più o meno sugli stessi livelli di quando la Fed ha alzato, quasi quattro settimane fa" si legge in una nota di Anz. "Sembra che i mercati si stiano chiedendo se il tema della risalita dell'inflazione sia ormai prezzato". ** L'euro/dollaro è rimasto nel corso della seduta entro un intervallo ristretto, compreso tra 1,0517 e 1,0555; la settimana scorsa il cambio era oscillato tra 1,0339 e 1,0621. ** Il dollaro guadagna leggermente sullo yen a metà mattinata, ma sotto il massimo di seduta ai 117,52. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0550/51 1,0530 DOLLARO/YEN 117,04/10 116,91 EURO/YEN 123,50/53 123,16 EURO/STERLINA 0,8659/61 0,8570 ORO SPOT 1.177,86/8,65 1.172,72 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia