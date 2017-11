FOREX-Dollaro in calo contro yen, oro a massimi due settimane

NEW YORK, 29 dicembre (Reuters) - Il dollaro scivola contro lo yen, in sintonia con il calo dei rendimenti dei Treasuries, mentre l'avversione al rischio che spinge gli investitori verso la valuta giapponese e sull'oro, le cui quotazioni toccano il massimo delle due settimane a 1.150,26. ** "Per l'oro lo scenario non è ancora completamente positivo, ma i rendimenti sono un po' più bassi e il dollaro è più debole, specie contro lo yen, e l'oro denominato in yen ha mostrato una correlazione fenomenale fin dall'elezione Usa" ha detto Ole Hansen di SaxoBank. ** La valuta Usa è scesa anche contro l'euro, toccando un minimo a 1,0464 dollari per euro, e contro un paniere di valute. L'indice del dollaro è arrivato a cedere oltre lo 0,6% a 102,670 e alle 15,15 vale 102,910 con un calo dello 0,38%. ** "Il dollaro sembra dover lottare contro lo yen al momento. Ma contro l'euro il dollaro ha ancora spazio per guadagnare, visto che [la valuta europea] deve ancora prezzare l'allargamento della forbice tra i tassi Usa e tedeschi" secondo Masafumi Yamamoto, forex strategist di Mizuho Securities. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0455/57 1,0407 DOLLARO/YEN 116,77/78 117,24 EURO/YEN 122,11/15 122,09 EURO/STERLINA 0,8543/48 0,8516 ORO SPOT 1.146,33/47,33 1.142,05 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia