FOREX-Dollaro a minimo 2 settimane su yen con calo tassi Treasuries

LONDRA, 29 dicembre (Reuters) - Il dollaro scivola contro lo yen sul calo dei rendimenti dei Treasuries, con un'avversione al rischio che spinge gli investitori verso la valuta giapponese sulla scorta di deboli dati macri Usa relativi al settore immobiliare. ** La valuta Usa è scesa anche contro l'euro, toccando un minimo a 1,0464 dollari per euro, e contro un paniere di valute. L'indice del dollaro è arrivato a cedere lo 0,5% a 102,790 e alle 10,30 vale 102,870 con un calo dello 0,42%. ** "Il dollaro sembra dover lottare contro lo yen al momento. Ma contro l'euro il dollaro ha ancora spazio per guadagnare, visto che [la valuta europea] deve ancora prezzare l'ampliamento fra i tassi Usa e tedeschi" dice Masafumi Yamamoto, forex strategist di Mizuho Securities. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0454/57 1,0407 DOLLARO/YEN 116,52/53 117,24 EURO/YEN 121,82/86 122,09 EURO/STERLINA 0,8523/26 0,8516 ORO SPOT 1.146,85/7,33 1.142,05 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia