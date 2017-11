FOREX-Euro/dlr torna a livelli chiusura venerdì, yen non reagisce a Cpi

LONDRA, 27 dicembre (Reuters) - Dopo essere montato a 1,0469, l'euro torna poco distante dai livelli di chiusura di venerdì contro il dollaro, sostenuto dal rialzo del rendimenti dei titoli del Tesoro Usa e dalla caccia di guadagni da parte degli investitori. ** I movimenti sono limitati dalla chiusura di molte piazze. ** "Non ci sono molti stimoli che muovono il mercato al momento. Il dollaro vede alcuni investitori che comprano dopo il calo che si è verificato durante la pausa natalizia" dice Koji Fukaya, di FPG Securities. ** Scarsa la reazione dello yen alla pubblicazione dei dati relativi all'inflazione giapponese. Il dato nazionale di novembre ha evidenziato un'espansione tendenziale dei prezzi dello 0,5% e una contrazione del dato 'core' dello 0,4%, appena maggiore delle attese. Per quanto riguarda l'area di Tokyo, i dati relativi al mese di dicembre mostrano un dato generale invariato su anno e una contrazione delle cifre 'core' anche in questo caso superiore alle attese: -0,6%. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0451/54 1,0453 DOLLARO/YEN 117,23/25 117,07 EURO/YEN 122,52/55 122,40 EURO/STERLINA 0,8509/13 0,8507 ORO SPOT 1.144,56/21 1.133,56/4,33 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia