FOREX-Cambi stabili in mercato sottile, dlr conserva posizioni forza

LONDRA, 23 dicembre (Reuters) - Cambi complessivamente stabili questa mattina, in un mercato che vede un rallentamento dell'attività con l'avvicinarsi delle feste natalizie e di fine anno. ** Al di là di qualche presa di profitto dai recenti massimi, il dollaro mantiene posizioni di sostanziale forza; anzi, secondo gli operatori, con l'inizio del 2017 il biglietto verde vedrà una nuova fase di apprezzamento, di pari passo con l'andamento divergente della politiche monetarie della Fed e delle altre banche centrali. ** "La divergenza delle politiche monetarie sarà probabilmente più pronunciata nel 2017, con una Fed restrittiva, mentre Bce, Banca del Giappone e Bank of England saranno espansive", spiega di Ray Attrill di Nab. "I rischi pendono verso una Fed che faccia di più, non di meno, dei 60 punti base di restringimento attualmente prezzati". ** A metà mattinata l'euro/dollaro scambia poco sotto il picco intraday di 1,0452, circa una figura sopra il minimo da 14 anni toccato martedì a 1,0350. ** Il dollaro/yen tratta a sua volta vicino al minimo di seduta di 117,31; la settimana scorsa il cambio era salito fino a 118,66, al massimo da inizio febbraio 2016. ** In mattinata è giunta un'indicazione positiva, superiore alle attese, dalla fiducia dei consumatori tedeschi ; nel pomeriggio il focus si sposta su nuovi dati in arrivo dagli Usa, sul settore immobiliare e la fiducia dei consumatori. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0441/43 1,0435 DOLLARO/YEN 117,40/42 117,51 EURO/YEN 122,55/60 122,65 EURO/STERLINA 0,8517/19 0,8489 ORO SPOT 1.131,25/2,05 1.131,41