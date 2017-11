FOREX-Dlr si stabilizza su posizioni di forza nonostante prese profitto

NEW YORK, 19 dicembre (Reuters) - Il dollaro si stabilizza appena sotto i recenti massimi, sostenuto -- al netto di qualche presa di profitto nelle ultime due sedute -- da quella che ormai viene definita da alcuni osservatori 'Trumpflation', ovvero l'attesa di politiche fiscali espansive da parte della nuova amministrazione Usa, del conseguente rafforzamento dell'inflazione e della salita del costo del denaro. ** Il meeting Fed della settimana scorsa ha portato l'atteso rialzo dei tassi di un quarto di punto e suggerito inoltre che nel corso del 2017 potrebbero esserci altri tre interventi restrittivi. Ne è seguito un ulteriore rafforzamento del biglietto verde, già in un trend di apprezzamento dall'elezione alla presidenza di Donald Trump in novembre. ** "La forza che abbiamo visto dopo l'elezione di Trump potrebbe allentarsi un po' da qui alla fine dell'anno. Gli investitori hanno chiuso qualcuna delle loro posizioni lunghe sul dollaro" spiega lo strategist di Hsbc Dominic Bunning. "Il mercato crede ancora alla storia della Trumpflation? crede ancora che Trump promuoverà un allentamento fiscale, con spesa per infrastrutture e tagli alle tasse? Al momento non c'è niente che faccia cambiare questa visione". ** Dopo un picco intraday in mattinata a 1,0479, nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tocca un minimo di giornata a 1,0412; giovedì scorso, nel post Fed, il cambio era scivolato al minimo da 14 anni di 1,0364. ** Parallelamente il dollaro/yen è sceso nel corso della mattinata fino a quota 117,00, in arretramento dal massimo da 10 mesi e mezzo visto la settimana scorsa a 118,66. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0413/14 1,0447 DOLLARO/YEN 117,16/19 117,98 EURO/YEN 122,01/06 123,32 EURO/STERLINA 0,8414/16 0,8371 ORO SPOT 1.139,80/9,99 1.133,99 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia