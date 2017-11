FOREX-Dollaro a nuovi massimi 4 settimane su yen in attesa dati Usa

NEW YORK, 6 ottobre (Reuters) - In attesa dei dati chiave sull'occupazione Usa in agenda domani, che potrebbero concorrere a risolvere i dubbi sul possibile rialzo dei tassi Fed in dicembre, il dollaro aggiorna il massimo delle quattro settimane contro la divisa nipponica, a 103,85 yen. ** "Ovviamente, la concentrazione è sui dati sul lavoro di domani, quindi il mercato oggi potrebbe essere in assetto attendista" dice Alexandre Dolci, strategist di Bbva. ** Il mercato scommette intanto su un buon dato relativo all'occupazione domani dopo le buone cifre Ism e malgrado quelle deludenti dell'Adp. Le attese relative ai 'non-farm payroll' sono per la creazione di 175.000 posti di lavoro in settembre, contro i 151.000 del mese precedente. ** La valuta Usa si muove inoltre attorno ai massimi di oltre tre decenni contro la sterlina a 1,2634 dollari per sterlina. ** L'euro è scivolato fino a un minimo di 1,1178 dollari, con il venire meno delle speculazioni su un eventuale 'tapering' e il persistere dei timori relativi a Deutsche Bank. ** Dai verbali diffusi oggi, emerge che alla riunione di settembre i banchieri della Bce hanno concordato sul fatto che l'economia della zona euro ha ancora bisogno di un sostegno monetario, sottolineando che l'inflazione sottostante non ha mostrato segni di ripresa. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1179/80 1,1202 DOLLARO/YEN 103,87/90 103,49 EURO/YEN 116,12/16 115,96 EURO/STERLINA 0,8846/49 0,8787 ORO SPOT 1.259,60/1,10 1.266,16 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia