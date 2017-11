FOREX-Dlr tonico su euro su attese intervento Fed, recupera sterlina

LONDRA, 12 ottobre (Reuters) - Il dollaro si conferma ben intonato nei confronti dell'euro, ai massimi da due mesi e mezzo, grazie al rafforzamento progressivo sul mercato delle attese di un rialzo dei tassi da parte della Fed entro fine 2016, ma arretra nei confronti della sterlina dopo il balzo di ieri. ** A metà mattinata l'euro/dollaro tratta poco sopra il minino intraday di 1,1032, il livello più basso da inizio agosto. ** A conferma dell'aspettativa di un prossimo intervento restrittivo della Fed, i tassi di mercato sui governativi Usa scambiano attualmente sui massimi dallo scorso giugno. ** In una seduta povera di dati economici di rilievo, sia in Europa sia negli Usa, il focus è decisamente sulla Fed, che stasera pubblica le minute della riunione di fine settembre; in giornata ulteriori spunti potrebbero giungere dagli interventi del presidente della Fed di New York Dudley e di quello della Fed di Kansas City George. ** Dopo le forti vendite di ieri risale la sterlina, sia su dollaro sia su euro, favorita dalla decisione del premier britannico May di sottoporre al vaglio parlamentare il proprio piano di uscita del paese dall'Ue, che allenta i timori del mercato di una 'hard' Brexit. ** Il cambio sterlina/dollaro risale stamane di circa l'1,5%, con un massimo intraday a 1,2325, dopo essere sceso ieri fino a 1,2086, di nuovo in vista del minimo da 31 anni di 1,1450 registrato venerdì scorso. Parallelamente il cambio euro/sterlina si muove anch'esso, in ribasso, di un punto e mezzo percentuale, con un minimo di seduta registrato nella notte a 0,8968. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1041/44 1,1053 DOLLARO/YEN 103,50/53 103,50 EURO/YEN 114,30/33 114,40 EURO/STERLINA 0,8979/85 0,9119 ORO SPOT 1.254,85/5,00 1.252,75 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia