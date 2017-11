Forex, euro stabile su minimo 1 anno su Bce e tensioni Ucraina

NEW YORK, 1 settembre (Reuters) - L'euro resta vicino al minimo da un anno segnato durante gli scambi asiatici nei confronti del dollaro, in una seduta che si contraddistingue per i volumi più contenuti, complice la chiusura per festività della piazza americana. A schiacciare la valuta unica l'escalation della crisi ucraina e le puntate al ribasso in attesa del meeting di politica monetaria della Banca centrale europea questa settimana. Il rallentamento dell'economia del blocco della valuta unica - che potrebbe spingere Francoforte a varare nuove misure espansive - trova conferma nelle indagini congiunturali sull'andamento dell'attività manifatturiera, che nel mese di agosto ha frenato il ritmo di crescita al minimo da 13 mesi . Intorno alle 14,20, l'euro passa di mano a 1,3136 dollari, sostanzialmente stabile rispetto alla chiusura di venerdì, e vicino al minimo da un anno a quota 1,3119 dollari segnato in Asia. ORE 14,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3136/39 1,3132 DOLLARO/YEN 104,27/28 104,05 EURO/YEN 136,95/98 136,70 EURO/STERLINA 0,7901/05 0,7909 ORO SPOT 1.289,30/7,42 1.287,07/88,07 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia