Forex, euro in calo su dati Usa,timori Ucraina,bene yen e franco svizzero

NEW YORK, 28 agosto (Reuters) - L'euro si indebolisce a fronte del riacuirsi dei timori sul fronte ucraino da cui traggono invece beneficio yen e franco svizzero, considerati valute rifugio dagli investitori, e dopo la pubblicazione di dati macro positivi provenienti dagli Stati uniti. Attorno alle 14,30 la valuta unica ha raggiunto il minimo intraday di 1,3170 sul dollaro dopo la diffusione del dato sul Pil americano nel secondo trimestre - risultato in crescita del 4,2%, oltre le attese e oltre la precedente lettura a +4,0% - e dopo la pubblicazione del dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione in calo a 298,000 a fronte di un consensus per 300,000 e della precedente lettura per 299,000. Poco dopo le 14,45 euro/dollaro in lieve recupero a 1,3177 . A metà giornata, il presidente ucraino Poroshenko ha dichiarato che la Russia ha messo in atto un'invasione militare dell'Ucraina e ha convocato con urgenza il consiglio nazionale di sicurezza e difesa per decidere le misure da intraprendere. In precedenza l'euro ha toccato un minimo di 21 mesi contro il franco svizzero a 1,2052 su piattaforma Ebs dopo le notizie dall'Ucraina. Sullo yen, la valuta unica europea è scesa a un minimo di due settimane di 136,41 yen per poi risalire a 136,71 poco dopo le 14,45. "Se la situazione peggiorachi ne risente di più è l'euro", spiega Adam Cole, responsabile globale della strategia valutaria di RBC Capital Markets. La Germania, la principale economia della zona euro, è uno dei maggiori partner commerciali della Russia. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3176/79 1,3192 DOLLARO/YEN 103,73/76 103,85 EURO/YEN 136,71/75 137,05 EURO/STERLINA 0,7948/50 0,7959 ORO SPOT 1.292,55/3,38 1.282,45/3,45