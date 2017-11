Forex, euro sale a massimi intraday su dlr dopo dati inflazione

LONDRA, 29 agosto (Reuters) - L'euro sale ai massimi di seduta in concomitanza con la pubblicazione del preliminare di agosto sull'inflazione della zona euro che, confermando le attese, scende ad uno 0,3% tendenziale rispetto allo 0,4% del mese precedente. Dunque l'inflazione scende ancora, ma l'assenza di sorprese negative nel dato odierno consente di tenere ancora sotto controllo le paure deflazionistiche e porta ormai ad escludere con ragionevole sicurezza che già nel meeting di politica monetaria della settimana prossima la Bce possa varare nuove misure espansive. Praticamente in maniera contemporanea all'uscita del dato sui prezzi l'euro/dollaro è salito al massimo intraday di 1,3193. Tuttavia il cambio resta appena sopra il minimo da quasi un anno, toccato solo mercoledì scorso a 1,3154 prima che il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble intervenisse per raffreddare gli entusiasmi su un'imminente azione della Bce, innescati dalle dichiarazioni della settimana scorsa del numero uno della Bce Mario Draghi, dal forum di Jackson Hole. Al di là dell'andamento delle aspettative negli ultimi giorni circa le mosse immediate della Bce, molti operatori restano comunque convinti che Francoforte adotterà un programma di 'quantitative easing' entro i prossimi sei mesi, anche alla luce dei segnali economici spesso ancora deludenti, giunti di recente dalla zona euro. ORE 11,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3180/84 1,3182 DOLLARO/YEN 103,87/89 103,70 EURO/YEN 136,89/94 136,70 EURO/STERLINA 0,7942/44 0,7945 ORO SPOT 1.284,45/5,25 1.289,74/90,26 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia