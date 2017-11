Forex, euro in recupero da minimi dopo parole Schaeuble su Draghi

LONDRA, 27 agosto (Reuters) - Risale leggermente l'euro dopo che stamane il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble ha dichiarato che il mercato ha attribuito un significato eccessivo ai recenti commenti del numero uno della Bce Mario Draghi, pronunciati al forum di Jackson Hole. A seguito delle parole di Schaeuble l'euro/dollaro è salito al massimo intraday di 1,3188, dopo essere sceso nella prima parte della seduta fino a 1,3154, il livello più basso da quasi un anno. L'intervento di Draghi al forum dei banchieri centrali Usa, di venerdì scorso, ha rafforzato la speculazione sull'adozione da parte della Bce di nuove misure espansive, di tipo non convenzionale, innescando vendite sull'euro. "Chiaramente i mercati stanno sempre di più digerendo i commenti di Draghi, e interpretandoli nel senso che c'è la possibilità di un qualche tipo di azione nel breve termine, nel prossimo meeting o qualcosa del genere" spiega lo strategist di Barclays Mitul Kothcha. D'altra parte gli ultimi dati economici non fanno che confermare la prospettiva di una progressiva divaricazione dei tassi, tra area euro e area dollaro: ieri indicazioni molto positive sono giunte dagli Usa dagli ordini di beni durevoli e dalla fiducia dei consumatori, mentre stamane, in Europa, un calo è stato evidenziato dai dati di fiducia dei consumatori tedeschi e delle imprese francesi . Nei confronti dello yen, il biglietto verde scambia sotto quota 104, distanziandosi dal massimo da sette mesi di 104,49 toccato lunedì scorso. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3186/88 1,3167 DOLLARO/YEN 103,88/93 104,05 EURO/YEN 137,00/04 137,02 EURO/STERLINA 0,7957/59 0,7960 ORO SPOT 1.285,80/6,55 1.280,64/1,16 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia