Forex, dollaro sotto pressione, attesa Jackson Hole

LONDRA, 14 agosto (Reuters) - Dollaro in calo contro un paniere di valute con i rendimenti dei titoli del Tesoro Usa vicini ai minimi dei 16 mesi, mentre il mercato è in attesa dell'avvio del lavoro del simposio di Jackson Hole, previsto per giovedì. "Guardando all'indice del dollaro, siamo scesi al di sotto di quello che vedo come il livello chiave di 81 e mezzo, e iniziamo la settimana al di sotto di questo livello" dice Bart Wakabayashi, di State Street a Tokyo. Attorno alle 9,55 il dollaro quota 81,469 contro un basket di valute. Il rinnovarsi delle tensioni tra Russia e Ucraina ha spinto al ribasso i rendimenti dei titoli del Tesoro Usa, con il decennale che è arrivato a rendere un minimo di 2,30%. Gli investitori restano cauti in attesa della riunione dei principali banchieri centrali al simposio di Jackson Hole organizzato dalla Fed, che avrà avvio giovedì e col previto intervento della banchiera centrale Janet Yellen, nella sua prima apparizione come numero uno dell'istituto centrale. ORE 09,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3384/86 1,3398 DOLLARO/YEN 102,43/47 102,34 EURO/YEN 137,12/17 137,12 EURO/STERLINA 0,7998/8001 0,8031 ORO SPOT 1.300,84/01,26 1.304,39/04,81 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia