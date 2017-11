Forex, euro tiene sopra minimi su dlr, maggiore cautela Bce su QE

LONDRA, 8 aprile (Reuters) - Euro in apprezzamento nei confronti del dollaro, aiutato dalle ultime dichiarazioni di esponenti della Bce secondo cui un eventuale quantitative easing nella zona euro non rappresenterebbe una prospettiva immediata. L'euro/dollaro scambia in mattinata sul massimo intraday di 1,3759, tenendosi a distanza dal minimo da un mese di 1,3672 toccato nella seduta di venerdì scorso, sull'onda delle aperture esplicite all'ipotesi di 'quantitative easing' fatte da Mario Draghi nella conferenza stampa seguita al meeting mensile della banca centrale. Ieri, tuttavia, l'esponente del direttivo Bce Yves Mersch ha sottolineato che Francoforte si sta attrezzando per farsi trovare pronta in caso di bisogno ma che un allentamento monetario è ancora possibile tramite strumenti convenzionali e che ancora tempo dovrà passare prima che possa essere eventualmente attivato un programma di QE. "Prese (le ultime dichiarazioni) insieme a quello che è uscito dal meeting della scorsa settimana, rimaniamo cauti sulla possibilità che la Bce agisca veramente e in quantità sufficiente" si legge in una nota di Jp Morgan. "Quindi un QE appare ancora una prospettiva distante". Ben impostato anche lo yen sul mercato, a seguito del nulla di fatto questa mattina al termine del meeting della Banca del Giappone. L'istituto centrale inoltre, confermando la previsione di raggiungimento del target di inflazione del 2% entro la primavera del 2015, sembra aver raffreddato la speculazione per nuove mosse espansive nei prossimi mesi. ORE 9,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3753/56 1,3740 DOLLARO/YEN 102,67/69 103,09 EURO/YEN 141,22/25 141,67 EURO/STERLINA 0,8265/68 0,8269 ORO SPOT 1.307,61/8,38 1.296,04/7,26 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia