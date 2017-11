Forex, euro poco sotto 1,38 dollari in attesa dati manifattura Usa

NEW YORK, 1 aprile (Reuters) - Si muove a un soffio da 1,38 dollari la valuta unica europea in apertura di seduta sulla piazza newyorkese, mentre gli investitori aggiustano le posizioni in vista dell'indagine congiunturale sul manifatturiero Usa. In agenda alle 15,45 italiane l'indice a cura di Markit, da confrontare con il 55,5 di febbraio, seguito alle 16 dall'analoga indagine Ism, sempre relativa a marzo, che dovrebbe mostrare un leggero miglioramento a 54,0 da 53,2 del mese precedente. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3798/00 1,3770 DOLLARO/YEN 103,34/35 103,19 EURO/YEN 142,60/62 142,13 EURO/STERLINA 0,8299/02 0,8265 ORO SPOT 1.284,85/5,25 1.283,64/4,86 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia