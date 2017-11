Forex, euro a nuovo min da 3 settimane su dlr dopo inflazione Spagna

LONDRA, 28 marzo (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza londinese l'euro resta debole nei confronti delle principali controparti, scivolando a un nuovo minimo da tre settimane nei confronti del dollaro, dopo i dati sull'andamento dei prezzi in Spagna. Poco dopo le 10 l'euro cede lo 0,2% a 1,3717 dollari, dopo aver toccato un minimo a 1,3707. La valuta unica è in calo dello 0,2% anche nei confronti dello yen a 140,18, dopo un minimo dall'inizio di marzo a 139,96. Secondo i numeri diffusi stamane dall'istituto nazionale di statistica spagnolo l'indice armonizzato dei prezzi al consumo su base annua si è contratto dello 0,2%, mentre le attese erano per una crescita dello 0,1%. Il dato evidenzia le pressioni al ribasso sui prezzi all'interno della zona euro, che potrebbero spingere il consiglio di politica monetaria della Banca centrale europea, previsto per giovedì, ad operare interventi non convenzionali, per scongiurare il rischio deflazione. Tale prospettiva già nei giorni scorsi aveva invertito il recente trend rialzista della valuta unica, in considerazione anche dalle prime aperture da parte della Bundesbank a un programma di quantitative easing. I numeri sull'andamento dei prezzi nella zona euro nel mese di marzo arriveranno lunedì: le attese vedono un'ulteriore frenata dell'inflazione allo 0,6% dallo 0,7% di febbraio, ancora all'interno della zona definita "di pericolo" dal presidente Bce Mario Draghi. Nel primo pomeriggio, a detta dei trader, l'euro potrebbe cedere ulteriormente, se il preliminare dell'inflazione tedesca, sempre relativo a marzo, dovesse segnalare un andamento ulteriormente sottotono dei prezzi. Le attese sull'armonizzato sono per una frenata del congiunturale a 0,4% da 0,5% di febbraio, mentre il tendenziale dovrebbe restare stabile all'1%. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3723/25 1,3739 DOLLARO/YEN 102,22/24 102,16 EURO/YEN 140,26/30 140,37 EURO/STERLINA 0,8251/59 0,8272 ORO SPOT 1.295,65/6,18 1.290,64/1,64 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia