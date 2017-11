Forex, euro in calo su aperture a nuove misure espansive Bce

LONDRA, 27 marzo (Reuters) - Euro in deprezzamento sul dollaro, appesantito dalla speculazione su possibili nuove mosse espansive da parte della Bce alimentata dalle dichiarazioni degli ultimi giorni di diversi esponenti della banca centrale. In particolare il numero uno della Bundesbank Jens Weidmann - tradizionalmente il principale falco all'interno del board di Francoforte - ha aperto alla possibilità di un 'quantitative easing', in chiave anti-deflazione, e al taglio in negativo dei tassi sui depositi overnight delle banche. Su una linea simile sono andate anche le ultime dichiarazioni dello stesso presidente delle banca centrale Mario Draghi. A metà mattinata l'euro scambia in prossimità del minimo intraday di 1,3755, non lontano dai minimi da inizio mese. Dopo il meeting Bce dello scorso 6 marzo - da cui non è giunta alcuna misura espansiva - l'euro è stato protagonista di un rally che ha portato il cambio ai massimi da due anni e mezzo nel giro di appena una settimana, ad un soffio da quota 1,40 (1,3967). "Sembra che la Bce sia preoccupata per la deflazione un po' più di quanto il mercato fosse portato a credere. Sembra che di fronte all'apprezzamento dell'euro la Bce stia tentando di aggiustare le aspettative di mercato" spiega lo strategist di Barclays Shin Kadota. L'euro cede posizioni anche nei confronti delle yen, col cambio sceso nella prima parte della seduta al minimo da tre settimane di 140,29. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3764/66 1,3781 DOLLARO/YEN 102,08/10 102,03 EURO/YEN 140,52/55 140,64 EURO/STERLINA 0,8308/10 0,8313 ORO SPOT 1.293,71/4,48 1.303,49/4,71 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia