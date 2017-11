Forex, valute stabili, attesa Yellen da domani

NEW YORK, 10 febbraio (Reuters) - La principali valute si mantengono sostanzialmente stabili rispetto ai livelli della mattinata all'inizio di quella che può rivelarsi una settimana cruciale dal punto di vista della politica monetaria di paesi quali il Regno Unito e gli Usa. Il nuovo banchiere centrale Janet Yellen domani e giovedì terrà la sua audizione rispettivamente alla Commissione Servizi Finanziari della Camera e alla Commissione Bancaria del Senato. "Yellen indicherà probabilmente le intenzioni della Fed di proseguire nel 'tapering' senza apparire particolarmente allarmata sui deboli dati relativi all'occupazione degli ultimi due mesi" dicono in una nota gli analisti di BNP Paribas. "Restiamo rialzisti sul dollaro, ma riconosciamo che potrebbe faticare per riconquistare slancio nell'immediato futuro". ORE 15,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3636/37 1,3633 DOLLARO/YEN 102,19/20 102,33 EURO/YEN 139,33/37 139,57 EURO/STERLINA 0,8312/14 0,8307 ORO SPOT 1.272,95/73,91 1.266,58/7,54 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia