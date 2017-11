Forex, euro torna sopra 1,36 dlr, cautela Bce su nuove misure

NEW YORK, 6 febbraio (Reuters) - La valuta unica torna sopra quota 1,36 dollari, sostenuta dall'attendismo della Banca centrale europea rispetto a nuove misure espansive volte ad evitare il materializzarsi del rischio deflazione. Al termine del meeting di politica monetaria mensile, che ha confermato il costo del denaro al minimo storico dello 0,25%, il presidente della Bce, Mario Draghi, ha ribadito con forza l'impegno a mantenere il costo del denaro al livello attuale o inferiore per un ampio lasso di tempo, ma ha rimandato qualsiasi decisione su nuove misure espansive. Una scelta legata alla necessità di valutare l'impatto della recente volatilità registrata sui mercati emergenti e i numeri del Pil relativi al quarto trimestre, in arrivo nell prossime settimane. Poco dopo le 16,00 l'euro viagga a 1,3613 dollari, in rialzo dello 0,6%, dopo aver toccato un picco intraday a 1,3619. La valuta unica è in decisa risalita su yen, nei cui confronti guadagna un punto percentuale a quota 138,64. ORE 16,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3613/15 1,3532 DOLLARO/YEN 101,82/87 101,43 EURO/YEN 138,61/64 137,25 EURO/STERLINA 0,8334/35 0,8294 ORO SPOT 1.255,76/56,20 1.257,65/8,45 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia