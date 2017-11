Forex, dollaro scivola su dollaro e yen dopo dati Adp

NEW YORK, 5 febbraio (Reuters) - Dollaro in discesa su euro e yen, indebolito dalla pubblicazione di numeri degli occupati del settore privato del mese di gennaio, risultati inferiori alle attese. Secondo il report mesile Adp, i nuovi posti di lavoro creati dalle aziende private americane a gennaio è stato pari a 175.000 unità, contro le 180 previste dal consensus. Rivista inoltre al ribasso la crescita degli occupati di dicembre, che passa a 227.000 da 238.000 precedenti. Intorno alle 14,30 il dollaro cede lo 0,8% sulla valuta nipponica a 100,88 yen e lo 0,15% sull'euro, che sale a 1,3539 dolalri . ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3539/40 1,3518 DOLLARO/YEN 100,90/91 101,64 EURO/YEN 136,61/62 137,40 EURO/STERLINA 0,8318/27 0,8283 ORO SPOT 1.271,69/1,80 1.254,60/5,40 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia