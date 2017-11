Forex, euro stabile su dollaro dopo Pmi, focus meeting Bce domani

LONDRA, 5 febbraio (Reuters) - L'euro rimane poco variato nei confronti del dollaro dopo la pubblicazione dei numeri sull'attività del settore privato della zona euro a gennaio, che hanno evidenziato il ritmo di crescita più sostenuto dal giugno 2011. Intorno alle 11,00 l'euro è praticamente invariato a 1,3517 dollari da 1,3518 della precedente chiusura. Gli investitori, dunque, appaiono resti a prendere posizioni definite nei confronti della valuta unica, alla vigilia del meeting di politica monetaria della Banca centrale europea. Nelle attese degli operatori Francoforte, nonostante l'inattesa frenata dell'inflazione registrata a gennaio, non dovrebbe procedere a nuove misure espansive a questo giro, ma le indiscrezioni degli ultimi giorni relative alla possibilità di sospendere la sterilizzazione del programma acquisti bond 'Smp' alimentano le attese in tal senso ORE 10,56 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3517/18 1,3518 DOLLARO/YEN 101,24/28 101,64 EURO/YEN 136,86/92 137,40 EURO/STERLINA 0,8303/06 0,8283 ORO SPOT 1.256,71/7,71 1.254,60/5,40 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia