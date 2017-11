Forex, euro poco variato su dollaro in apertura

LONDRA, 4 febbraio (Reuters) - Mercato valutario sulle posizioni negli scambi della mattinata londinese, mentre per gli investitori si profila una seduta avara di spunti macro ma contrassegnata da un'impostazione generalmente poco propensa al rischio. Il tuffo di oltre 4% del Nikkei giapponese aiuta intanto lo yen a risollevarsi dai minimi degli ultimi due mesi messi a segno ieri nei confronti sia del dollaro sia dell'euro, ispirati alla deludente lettura del Pmi manifatturiero Usa che ha fatto da zavorra agli indici di Wall Street. Oltre che sui dati chiave di venerdì sugli occupati mensili Usa di gennaio l'attenzione degli investitori si concentra sul consiglio Bce di dopodomani. Secondo indiscrezioni stampa degli ultimi giorni, l'istituto centrale di Francoforte starebbe cercando l'appoggio della Bundesbank per interrompere il processo di sterilizzazione degli acquisti di titoli di Stato sottoscritti in occasione del programma 'smp', il cui ammontare in scadenza viene oggi riassorbito su base settimanale drenando un identico importo. L'idea della sterilizzazione degli acquisti era in origine legata al timore di pressioni al rialzo sui prezzi al consumo europei, la cui dinamica ha invece ormai da mesi imboccato una china discendente che sempre più preoccupata gli osservatori evocando lo spettro di deflazione. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3513/15 1,3524 DOLLARO/YEN 101,24/27 100,97 EURO/YEN 136,81/87 136,55 EURO/STERLINA 0,8292/93 0,8293 ORO SPOT 1.257,20/7,80 1.257,01/7,78 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia