Forex, euro/dollaro debole, a rischio supporto, yen saldo dopo inflazione

LONDRA, 31 gennaio (Reuters) - L'euro punta a rompere i livelli di supporto contro il dollaro, secondo i graficisti. Il primo è collocato a 1,3525 dollari, il secondo a 1,3505, mentre il primo livello di resistenza è posto a 1,36 dollari. "Le cose potrebbero star virando ancora un po' più al ribasso per l'euro, che tenta di infrangere un paio di importanti livelli di supporto" dice un graficista. "Un'irruzione al di sotto di questi livelli dovrebbe dare inizio alla nuova fase di vendite sull'euro, con il prossimo obiettivo a 1,34 dollari". Lo yen ha invece guadagnato terreno contro le principali valute, sostenuto da forti dati sull'inflazione giapponese e dal suo status di valuta rifugio in un contesto di tensioni sui mercati emergenti. I volumi sono contenuti per via delle festività in larga parte dell'Asia, legate al nuovo anno lunare. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3545/47 1,3555 DOLLARO/YEN 102,64/67 102,70 EURO/YEN 139,06/09 139,18 EURO/STERLINA 0,8229/31 0,8219 ORO SPOT 1.241,50/42,25 1.243,20/4,00 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia