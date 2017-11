Forex in rialzo in attesa Fed, yen giù su riduzione ansia emergenti

LONDRA, 29 gennaio (Reuters) - Dollaro in rialzo su yen ed euro, supportato dalla prospettiva di una nuova riduzione del programma di quantitative easing da parte di Federal Reserve, che renderà nota stasera la propria decisione. Le attese degli analisti sono per un'altra sforbiciata da 10 miliardi di dollari, dopo quella di pari entità varata a dicembre, che ha sancito l'avvio della riduzione del programma di stimolo monetario, alla luce dei miglioramenti mostrati dall'economia Usa. Intorno alle 9 il biglietto verde è in lieve rialzo nei confronti dell'euro, che scivola a 1,3660 dollari da 1,3668 della chiusura, e sale a 103,18 yen da 102,95 del finale di seduta di ieri. La valuta giapponese perde terreno anche nei confronti dell'euro, che passa di mano a 140,97 da 140,70. Sulla divisa nipponica, considerata un asset rifugio, pesa la mossa della banca centrale turca che, varando un'ampia stretta monetaria per frenare il calo della lira, ha allentato i timori rispetto alla tenuta di alcune economie emergenti, che negli scorsi giorni avevano scosso i mercati finanziari. ORE 9,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3660/61 1,3668 DOLLARO/YEN 103,15/17 102,95 EURO/YEN 140,92/96 140,70 EURO/STERLINA 0,8241/44 0,8244 ORO SPOT 1.251,95/2,75 1.256,21/6,98 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia