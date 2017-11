Forex, dollaro recupera su attese 'tapering', sale su yen e franco

NEW YORK, 27 gennaio (Reuters) - La valute rifugio, quali lo yen e il franco svizzero, si fermano per riprendere fiato dopo i recenti rialzi e cedono terreno rispetto al dollaro, che beneficia invece delle attese che la Fed decida di ridurre ulteriormente il programma di stimolo monetario questa settimana. Malgrado il recente recupero il dollaro ha ceduto circa il 2% nelle ultime tre sedute con le valute dei mercati emergenti, dalla Turchia all'Argentina, pesantemente vendute la scorsa settimana, che tendono a innervosire gli investitori. Il dollaro è salito contro il franco svizzero, rimbalzando dal minimo del mese toccato venerdì. In rialzo contro la valuta elvetica anche l'euro dopo aver toccato venerdì il minimo del mese a 1,2227 franchi. Alle 15,15 l'euro vale 1,2257 franchi. La moneta unica in seduta si è affacciata sopra quota 1,37 dollari, fino a 1,3716. "Le valute dei mercati emergenti resteranno vulnerabili se la Fed continuerà a ridurre lo stimolo, e questo dovrebbe continuare a dare sostegno al dollaro" dice Jane Foley, senior currency strategist at Rabobank. Fra i fattori dei singoli Paesi che hanno concorso al calo delle valute, i timori politici in Turchia e l'abbandono del sostegno al peso in Argentina. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3664/65 1,3675 DOLLARO/YEN 102,65/66 102,28 EURO/YEN 140,26/39 139,79 EURO/STERLINA 0,8242/46 0,8295 ORO SPOT 1.261,80/1,90 1.268,64/9,86 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia