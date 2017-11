Forex, euro e yen allungano ancora su dollaro dopo sussidi Usa

NEW YORK, 23 gennaio (Reuters) - Continua e si accentua la correzione del biglietto verde nei confronti di euro e yen in apertura di seduta sulla piazza newyorkese dopo le ultime deludenti statistiche settimanali Usa sulle richieste di sussidi di disoccupazione. A monte dell'impostazione rialzista della valuta unica europea è invece il risultato migliore delle attese emerso dalla lettura flash dell'indice Pmi di gennaio che, forte della performance tedesca, mostra le buone condizioni del settore privato europeo. L'indagine sulla zona euro contribuisce a riportare sul mercato un clima di maggiore fiducia dopo i numeri cinesi, sempre sul manifatturiero di gennaio che hanno invece deluso gli investitori. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3657/62 1,3546 DOLLARO/YEN 103,95/97 104,51 EURO/YEN 141,96/99 141,55 EURO/STERLINA 0,8224/26 0,8172 ORO SPOT 1.257,00/7,20 1.236,06/6,83 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia