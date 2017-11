Forex, euro tocca minimo di seduta dopo calo inatteso Zew

LONDRA, 21 gennaio (Reuters) - Momentanea accelerazione al ribasso per l'euro, che ha ampliato le perdite nei confronti del dollaro dopo la pubblicazione dell'indice Zew sulla fiducia nell'economia tedesca, risultato inaspettatamente in calo a gennaio. La valuta unica è scesa fino a 1,3525 dollari, il minimo di seduta, appena dopo la pubblicazione del dato, per poi riassestarsi a quota 1,3536, sui livelli dove si trovava in precedenza, in calo dello 0,1% sul biglietto verde. Il biglietto verde è supportato dall'attesa di una nuova riduzione dello stimolo all'economia da parte di Federal Reserve, che riunisce la prossima settimana il meeting di politica monetaria. ORE 11,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3536/35 1,3550 DOLLARO/YEN 104,67/69 104,16 EURO/YEN 141,60/66 141,15 EURO/STERLINA 0,8231/34 0,8245 ORO SPOT 1.248,06/8,95 1.253,19/5,50 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia