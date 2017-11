Forex, euro volatile dopo Pil Usa e Bce, poi consolida rialzo

NEW YORK, 5 dicembre (Reuters) - In altalena l'euro sul dollaro, in concomitanza con la conferenza stampa del presidente della Bce Mario Draghi seguita alla decisione sui tassi, e dopo la pubblicazione del buon dato Usa sul Pil del terzo trimestre. Il cambio euro/dollaro, sostanzialmente stabile in area 1,36 per tutta la prima parte della seduta, è prima sceso al minimo intraday di 1,3544, poco dopo le 14,30, per poi riportarsi stabilmente in apprezzamento, fino al picco di seduta di 1,3650, sui massimi da un mese. La seconda lettura del Pil Usa del terzo trimestre ha mostrato una crescita del 3,6% annuo, ben al di sopra del +2,8% emerso dalla prima stima. Un dato che, insieme alle buone indicazioni giunte nei giorni scorsi dall'economia Usa, specie dal mercato del lavoro (in vista della pubblicazione, domani, dei 'payroll' di novembre), lascia spazi alla speculazione su un avvio in tempi più rapidi della fase di riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed. D'altra parte Draghi ha parlato di un periodo prolungato di bassa inflazione nella zona euro, senza però fare accenni ad un eventuale rischio deflazione. Ma il numero uno della Bce ha poi ribadito le difficoltà dell'economia europea confermando che la banca centrale resta pronta a considerare tutti i mezzi a disposizione per eventuali nuovi interventi, come ad esempio un nuovo finanziamento a lungo termine. Una certa volatilità si è vista anche sul fronte dell'euro/yen: dopo le 14,30, nel giro di una mezz'ora il cambio è oscillato tra il minimo di seduta di 138,46 e il massimo di 139,30, confermandosi comunque in vista del massimo da 5 anni di 140,03 toccato martedì scorso. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3646/49 1,3593 DOLLARO/YEN 101,96/98 102,35 EURO/YEN 139,13/16 139,12 EURO/STERLINA 0,8346/48 0,8295 ORO SPOT 1.224,76/5,53 1.243,21/3,98 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia