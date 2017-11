Forex, euro a nuovo massimo 5 anni su yen, sopra 1,35 su dollaro

LONDRA, 3 dicembre (Reuters) - L'euro in apertura delle contrattazioni europee ha segnato un nuovo massimo di 5 anni nei confronti dello yen, a sua volta sotto pressione sulle ipotesi di nuovi stimoli monetari da parte della Banca del Giappone. La moneta unica è salita fino a 140,03 yen dopo le ore 10 italiane, mostrando un rialzo di circa lo 0,2% rispetto alla chiusura precednete. La moneta giapponese invece recupera leggermente contro il dollaro, allontanandosi dal minino di sei mesi di 103,74 yen . . Lo yen è sotto pressione da settimane dal momento che l'impegno di Banca del Giappone a una politica monetaria accomodante lo rende la migliore valuta di finanziamento per gli investimenti in asset ad alto rendimento - il cosiddetto carry trade. Molti analisti hanno preso i commenti del Governatore BOJ Haruhiko Kuroda di ieri come il segnale di una sua disponibilità a espandere la sua politica monetaria già espansiva. Secondo fonti vicine al dossier la banca centrale sta preparando un nuovo pacchetto di stimolo da 53 miliardi di dollari per cercare di irrobustire l'economia in vista dell'aumento delle tasse sulle vendite del prossimo aprile . Semmai l'unica cosa che può preoccupare - secondo i dealer - è il posizionamento dello yen sbilanciato sul mercato. Le attese sono per un perdurare dell'indebolimento della valuta giapponese. Infatti, i dati pubblicati ieri dalle autorità finanziarie degli Stati Uniti hanno mostrato che gli speculatori hanno già accumulato una notevole quantità di vendite in yen. Le loro posizioni nette a breve sullo yen la scorsa settimana erano pari a 123.202 contratti, il livello più alto da luglio 2007, mentre le loro posizioni sulle altre principali valute erano più equilibrate. Considerate le già enormi posizioni corte, alcuni analisti pensano che ulteriori indizi di una ripresa economica globale potrebbero portare maggiori carry trade di yen e indebolire la valuta giapponese. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3565/68 1,3540 DOLLARO/YEN 102,93/95 102,94 EURO/YEN 139,66/68 139,38 EURO/STERLINA 0,8265/67 0,8276 ORO SPOT 1.222,36/3,05 1.219,66/0,43 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia